Глава российской компании по выпуску вакцины от коронавируса предсказал вторую волну эпидемии

Алексей Репик, российский миллиардер и владелец «Р-Фарм», считает, что страну ждет вторая волна коронавируса. Он считает, что общее число заразившихся может достигнуть двух миллионов человек.

«По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — заявил владелец «Р-Фарм» журналу Fоrbes. Компания занимается выпуском и тестированием препаратов для лечения от COVID-19.

Репик отметил, что зачастую диагноз стало ставить сложнее. Вирус стал вести себя по-другому. Миллиардер отметил, что число заражений растет, поскольку люди «подраспустились с точки зрения самоограничений».

За последние сутки в России зарегистрировано 6196 случаев COVID-19. Более шести тысяч фиксируется уже три дня подряд. Больше всего заразившихся в Москве (+915). На втором месте Санкт-Петербург (209), на третьем — Подмосковье (193). Общее число инфицированных достигло 1 109 595 человек.

В России проводят постклинические испытания первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса — «Спутник V». Ее создал центр имени Гамалеи совместно с РФПИ. Скоро на этот этап выйдет еще один российский препарат. Его разработали в новосибирском центре «Вектор».