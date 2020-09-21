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    21 сентября 2020, 11:22

    Глава российской компании по выпуску вакцины от коронавируса предсказал вторую волну эпидемии

    Наза Салех Захи

    Алексей Репик, российский миллиардер и владелец «Р-Фарм», считает, что страну ждет вторая волна коронавируса. Он считает, что общее число заразившихся может достигнуть двух миллионов человек.
    Глава российской компании по выпуску вакцины от коронавируса предсказал вторую волну эпидемии

    «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден», — заявил владелец «Р-Фарм» журналу Fоrbes. Компания занимается выпуском и тестированием препаратов для лечения от COVID-19.

    Репик отметил, что зачастую диагноз стало ставить сложнее. Вирус стал вести себя по-другому. Миллиардер отметил, что число заражений растет, поскольку люди «подраспустились с точки зрения самоограничений».

    За последние сутки в России зарегистрировано 6196 случаев COVID-19. Более шести тысяч фиксируется уже три дня подряд. Больше всего заразившихся в Москве (+915). На втором месте Санкт-Петербург (209), на третьем — Подмосковье (193). Общее число инфицированных достигло 1 109 595 человек.

    В России проводят постклинические испытания первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса — «Спутник V». Ее создал центр имени Гамалеи совместно с РФПИ. Скоро на этот этап выйдет еще один российский препарат. Его разработали в новосибирском центре «Вектор».

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