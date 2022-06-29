Глава Российской ассоциации аптечных сетей Игнатьева поддержала продажу лекарств онлайн

Минэкономразвития предложило разрешить продажу лекарств онлайн. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» одобрила эту инициативу.

Продажа препаратов онлайн будет очень удобна для покупателей. Однако нужно тщательно следить за качеством реализуемых товаров, отметила Игнатьева. Продажа лекарств, по ее мнению, может производиться с помощью QR-кодов.