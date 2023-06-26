Общество 26 июня 2023, 19:11 Глава Российского союза молодежи Красноруцкий заявил об уходе с поста Председатель Российского союза молодежи Красноруцкий сообщил, что досрочно покинет пост РИА «Новости»

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Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий досрочно сложил полномочия. Об этом он сообщил в Telegram-канале РСМ.

Красноруцкий отметил, что эту должность он занимал 11 лет — с 2012 года. Решение об отставке он принял по личной инициативе. Нового руководителя изберут на съезде РСМ, дата сбора пока не назначена.

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«Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ», — написал Красноруцкий.

С этого года День молодежи в России отмечается в третью субботу июня. С 1993 года праздничные мероприятия проводили 27 июня. В этом году День молодежи отметил 30-летний юбилей, однако праздновать его начали намного раньше — еще в Советском Союзе. Тогда праздник назывался День советской молодежи.

Президент России Владимир Путин 24 июня поздравил жителей страны с Днем молодежи. Глава государства призвал молодежь искать свой путь, добиваться успеха и не опускать руки, когда что-то не получается с первого раза.