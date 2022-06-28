Глава Россельхознадзора Данкверт рассказал, что колбасы и молочку часто подделывают

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что колбасы и молочную продукцию подделывают чаще других товаров. Об этом сообщила «Российская газета».

По данным ИА Nation News, в колбасу могут добавить более дешевое мясо. А для производства молочной продукции в некоторых случаях используют растительные или животные жиры.

«Но сегодня мы видим по электронным системам весь производственный контроль на предприятии — делались ли исследования на безопасность и качество, в каких лабораториях и так далее», — заключил Данкверт.