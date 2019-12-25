Глава Росрыболовства подвел итоги 2019 года

По словам Шестакова, в 2019 году объем вылова по сравнению с прошлым годом будет отставать на 2%, составив 4,94 миллиона тонн. Глава ведомства объяснил это снижением объема вылова лосося. При этом было добыто больше иваси, скумбрии и сардин. Часть выловленного объема идет за границу, в частности в Китай, а другая часть — на внутренний рынок.

Глава Росрыболовства напомнил, что в нынешнем году был зафиксирован рекорд вылова одним судном. Имеется в виду «Петр I», на счету которого уже свыше 85 тонн.

«Я думаю, что по итогам года мы представим экипаж к наградам. Будем смотреть — к каким. Кого-то — к ведомственным, а кого-то — к государственным», — сказал Шестаков.