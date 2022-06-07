Глава Росприроднадзора Светлана Радионова посетила Норильск с рабочим визитом

6 июня руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова побывала в Норильске с рабочим визитом. Делегация Росприроднадзора посетила несколько объектов градообразующего предприятия «Норникель» — нефтебазу «Таймырской топливной компании» в Кайеркане, хозяйство аварийного дизельного топлива на ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании», а также строительную площадку «Серной программы» на Надеждинском металлургическом заводе имени Б. И. Колесникова.

«Конечно, за два года мы видим колоссальные изменения», — поделилась впечатлениями Светлана Радионова. — «Компания начала делать то, что мы так долго просили. Я считаю, что это вклад всего экологического сообщества — то, что компания обнаружила, что экологией необходимо заниматься, и делает это последовательно. Мы понимаем, что еще 20 гектаров нарушенных земель и 7 гектаров загрязненных земель после той самой аварии 2020 года придется рекультивировать и чистить. Это большая работа. Но, конечно, это совершенно другое ощущение. Мы рекультивируем земли и исправляем те последствия, которые нанесли. Сейчас совершенно другое отношение к экологии».

Также рамках рабочего визита состоялось заключение Росприроднадзором двух соглашений с компанией «Норникель».

«Первое соглашение — это типовое взаимодействие, когда мы меняемся информацией, когда говорим об открытости, о том, что это будет прозрачно. И второе соглашение — эксперимент по консультированию, который в феврале президент Российской Федерации на сессии с „Деловой Россией“ поручил Росприроднадзору провести», — пояснила Радионова. — «Мы первый среди контрольных органов, который может осуществлять консультирование бизнеса в сложных проектах. Как правило, это новые проекты или проекты реконструкции».

«Чем реже вы меня видите, тем лучше ваша жизнь. Решения правительства по экологии отчасти облегчили жизнь бизнесу, мы это поддержали, так как выступаем за сильный отечественный бизнес, но при этом все должны понимать, что экологическая повестка никуда не ушла», — добавила Светлана Радионова.

«Для нас это дает возможность получить консультацию от первоисточника, от квалифицированного органа еще до начала каких-либо действий. С учетом программы рекультивации, которую мы задумали, это крайне важная работа», — подчеркнул старший вице-президент, производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов.

«Мы знаем о том, что на эту тему готовится постановление Правительства Российской Федерации, пока оно не подписано», — отметил Андрей Грачёв, вице-президент «Норникеля» по федеральным и региональным программам. — «Поэтому мы считаем это соглашение пилотным проектом. На самом деле, если оценивать отношения между Росприроднадзором и компанией, в принципе, они „зиждятся“ на российской законодательной базе. Ничего нового здесь нет. Росприроднадзор как подходил строго к нам, так и подходит. И Светлана Геннадьевна сегодня сказала, что, несмотря на решение Правительства Российской Федерации по созданию более благоприятных условий с точки зрения экологических требований для бизнеса, экологическая повестка никуда не ушла. Поэтому мы стараемся строить отношения в соответствии с законодательством».

Делегация Росприроднадзора также совершила облёт акватории реки Амбарная и прилегающих территорий и оценила работу диспетчерского пункта Центра мониторинга зданий и сооружений, где специалисты следят за состоянием вечной мерзлоты в основаниях строений Крайнего Севера.

«Мы понимаем, что находимся на вечной мерзлоте, мы понимаем, что она неотъемлемая часть жизни этого города и что любая ситуация с изменением климата и с изменением состояния опасна для многих объектов в городе, а, соответственно, и для жителей, и для компании, как производственного объекта. Для нас это тоже очень важно. Если мы увидим такую динамику, мы должны понимать, что с ней делать и почему она происходит», — отметила Светлана Радионова.

Группа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования также побывала в Просветительском центре «Белый мишка», где местные специалисты рассказали о способах привлечения малышей к экологическим активностям и детских инициативах в сфере заботы о природе. Так, в одной из школ Норильска дети самостоятельно организовали сбор пластиковой тары, чтобы централизованно отдавать её на переработку и утилизацию.

Светлана Радионова также пообщалась с победителями детского конкурса «Экология — дело каждого», который ежегодно проводит Росприроднадзор, и со взрослыми экоактивистами — волонтёрами корпоративной программы «Норникеля» «Комбинат добра».