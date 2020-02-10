Глава Роспотребнадзора в Челябинске пояснил, почему коронавирус можно сравнить с чумой
Руководитель челябинского Роспотребнадзора Анатолий Семенов сравнил чуму и коронавирус. Он пояснил, что имел в виду. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
В прессе появилась информация о том, что Семенов поставил коронавирус и чуму в один ряд. «Что такое коронавирус? Это то же самое, что сибирская язва, одна категория — чума», — заметил он.
Глава ведомства уточнил, что журналисты представили его слова без контекста.
«Это сравнение я употребил для того, чтобы донести значимость нашей ответственности к этой инфекции. Хотя, конечно же, инфекция не идет ни в никакое сравнение с сибирской язвой и чумой, но мы относимся серьезно. Роспотребнадзор и здравоохранение», — подчеркнул Семенов.
Он пояснил, что это разные заболевания.
«Я подразумевал высокую ответственность, но, конечно же, это не сибирская язва и не чума. Я виноват», — добавил глава регионального ведомства.