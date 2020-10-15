Глава Роспотребнадзора уточнила, кто чаще заражается коронавирусом

По словам главы ведомства, большая часть людей, подхвативших инфекцию — это работники офисов и структур госуправления в возрасте от 30-39 до 60 лет.

В свою очередь бразильские ученые пришли к выводу, что из-за коронавируса у людей гибнут нейроны в коре головного мозга.

Отмечается, что у тяжелых пациентов с COVID-19 смерть нейронов является ожидаемой, так как у них низкий уровень насыщения крови кислородом, что очень вредит мозгу.