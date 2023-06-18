Общество 18 июня 2023, 07:28 Глава Роспотребнадзора предупредила о рисках распространения холеры в России Глава Роспотребнадзора Попова: риски распространения холеры в России сохраняются Freepik

Читать 360tv в

Риски распространения холеры в Росси сохраняются, однако в последние годы случаев заболевания почти не фиксировали. Об этом сообщила РИА «Новости» на Петербургском экономическом форуме глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что есть большое количество стран, где на сегодняшний день есть холера, поэтому никто не застрахован от появления этого заболевания.

Реклама

«Самолетом инфекцию может завести любой турист», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ведомство делает все для того, чтобы проникновение холеры в страну было наименее возможным. Она добавила, что в России заболеваний практически нет, даже завозных.

Ранее украинские власти распространили информацию о том, что вспышка холеры произошла летом 2022 года в Мариуполе. Это оказалось фейком. Местный санэпидрегулятор в апреле провел исследование проб воды в преддверии пляжного сезона и никаких вирулентных холерных вибрионов не нашел.