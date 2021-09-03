Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что России не грозит новый локдаун

России сейчас не грозит локдаун, но для отмены ограничительных мер необходимо прививаться от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она напомнила, что в этом году страна смогла избежать повсеместного введения режима самоизоляции, потому что у специалистов уже появилось больше знаний и инструментов борьбы с коронавирусом, сообщило РИА «Новости».

«Для Российской Федерации это реальность сегодняшнего дня, потому что РФ в 2021 году локдаунов не вводила и то, что мы умеем сегодня, то, что мы знаем сегодня, тот набор инструментов, который есть, позволяет сказать, что локдаун нам сейчас не грозит», — сказала глава Роспотребнадзора.

Вместе с тем главный санитарный врач напомнила о необходимости делать прививки от коронавируса. Благодаря вакцинации в России можно будет отменить ограничения, которые пока продолжают действовать, заключила Попова.

По данным специалиста, в восьми российских регионах эпидемическая ситуация остается сложной: число заболевших ковидом в них продолжает расти. На плато вышли 30 субъектов, в 47 заболеваемость снижается.