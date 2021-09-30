Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость ОРВИ выросла вдвое с начала месяца

Заболеваемость гриппом и ОРВИ с начала сентября выросла в два раза в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«С начала сентября у нас вдвое выросла заболеваемость суммой ОРВИ и гриппа, это как раз демонстрация того, что сезон наступил и количество заболевающих различными ОРВИ растет», — сказала она во время президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, от гриппа в РФ привились уже 13,5 миллиона человек, но этого недостаточно. Ведь это всего 9,2% от всего населения. По словам Поповой, нужно привить хотя бы 60%. Она заметила, что достаточное количество соответствующих препаратов поступило во все регионы.

Глава Роспотребнадзора отметила, что за прошлую неделю специалисты выделили 21 вирус гриппа, что много.

«Поэтому сегодня крайне важно, чтобы люди были привитыми не только от ковида, но и от гриппа», — подчеркнула она.

Попова добавила, что чаще всего гриппом болеют дети.

Между тем в России растет и заболеваемость ковидом. За прошедшие сутки подтвердилось 23 888 новых случаев. Причем опять был побит антирекорд по смертям — за последние 24 часа скончались 867 человек.