Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о бесконечном множестве штаммов коронавируса

Коронавирус может мутировать бесконечно, поэтому чтобы защититься от множества его штаммов, необходимо сделать прививку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Их (штаммов коронавируса — прим. ред.) может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены. <…> А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

На днях Попова отметила, что России сейчас не грозит локдаун, однако чтобы этого не произошло, нужно прививаться. По ее словам, в этом году страна смогла избежать введения режима масштабной самоизоляции, потому что у медиков появилось больше знаний и инструментов борьбы с пандемией коронавируса.

За сутки в России выявили 18 645 новых случаев ковида в 85 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 7 012 599 случаев заражения SARS-CoV-2. За полтора года пандемии ковид унес 187 200 жизней. Эпидемическая обстановка в России ухудшилась в начале лета. Власти регионов ввели жесткие ограничения, благодаря которым к осени ситуация начала стабилизироваться, а ход прививочной кампании ускорился.