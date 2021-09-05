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    05 сентября 2021, 15:51

    Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о бесконечном множестве штаммов коронавируса

    Андрей Иванов

    Коронавирус может мутировать бесконечно, поэтому чтобы защититься от множества его штаммов, необходимо сделать прививку. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о бесконечном множестве штаммов коронавируса

    «Их (штаммов коронавируса — прим. ред.) может быть бесконечное множество. Главное, чтобы мы были защищены. <…> А если мы сделаем прививку, то будем защищены от них с очень высокой долей вероятности», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

    На днях Попова отметила, что России сейчас не грозит локдаун, однако чтобы этого не произошло, нужно прививаться. По ее словам, в этом году страна смогла избежать введения режима масштабной самоизоляции, потому что у медиков появилось больше знаний и инструментов борьбы с пандемией коронавируса.

    За сутки в России выявили 18 645 новых случаев ковида в 85 регионах. С марта прошлого года в стране зафиксировали 7 012 599 случаев заражения SARS-CoV-2. За полтора года пандемии ковид унес 187 200 жизней. Эпидемическая обстановка в России ухудшилась в начале лета. Власти регионов ввели жесткие ограничения, благодаря которым к осени ситуация начала стабилизироваться, а ход прививочной кампании ускорился.