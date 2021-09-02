Глава Роспотребнадзора Попова предупредила об осеннем росте заболеваемости ковидом

Осенью в России может произойти рост случаев заражения коронавирусом. Его можно снизить, если население будет полностью соблюдать все меры предосторожности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, подъем заболеваемости закономерен. Каждый год осенью люди начинают чаще заражаться инфекционными и вирусными заболеваниями, в том числе и коронавирусом. Здесь совершенно очевидна эпидемическая закономерность, подчеркнула она в комментарии «Интерфаксу».

«Мы ожидаем подъем, это закономерно. <…> Мы надеемся, что при полном соблюдении всех санитарных правил и противоэпидемических правил этот подъем будет ниже», — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября ежегодно, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.

Чтобы снизить рост заболеваемости, нужно не забывать носить маски, соблюдать социальную дистанцию, тщательно мыть руки и делать прививки.

Накануне в России было выявлено 18 368 случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни.