Глава «Роснефти» рассказал, какое будущее ждет экономику Европы | 360°

Общество 27 октября 2022, 21:41 Глава «Роснефти» рассказал, какое будущее ждет экономику Европы Глава «Роснефти» Сечин: отказ Европы от поставок российских нефти и газа угрожает ВВП

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Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на XV Веронском Евразийском экономическом форуме, отметил, что отказ Европы от поставок российских нефти и газа ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% ее ВВП.

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В своем докладе глава «Роснефти» озвучил изменения, которые ожидаются в мировой экономике. Среди них, прогнозируемый дефицит энергии, который к 2030 году вырастет в семь раз. По его словам, сейчас политика США, выглядит как попытка уговорить Саудовскую Аравию отложить оглашение от сокращения добычи до выборов в конгресс США.

При этом Игорь Сечин отметил, что Россия активно наращивает поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2021 году экспорт нефти в Индию и Китай превысил 80 миллионов тонн.

«Выход на реализацию проекта „Восток Ойл“ позволит обеспечить любые растущие потребности рынков Юго-Восточной Азии, Индии и Китая. Мы стремимся к взаимовыгодному партнерству по всей цепочке поставок от добычи до продажи топлива конечным потребителям», — сказал глава «Роснефти».

Также Игорь Сечин сообщил, что именно благодаря «Восток Ойл» Россия сможет обеспечить долгосрочную стабильность рынка нефти и предотвратить рост стоимости энергоресурсов.