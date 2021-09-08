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    08 сентября 2021, 14:52

    Глава Рослесхоза: в России потушили практически все лесные пожары

    Оксана Лавнюженко

    Глава Рослесхоза Иван Советников прокомментировал ситуацию, связанную с массовыми лесными пожарами в России. По его словам, в настоящее время их практически потушили. Об этом сообщил ОТР.

    Отдельные очаги все же присутствуют на территории Якутии и еще в нескольких регионах. Однако отмечается, что пожароопасный сезон в текущем году пройден.

    По последней информации в Авиалесоохране уточнили, что в стране продолжают тушить 88 возгораний.