Глава Рослесхоза: в России потушили практически все лесные пожары

Глава Рослесхоза Иван Советников прокомментировал ситуацию, связанную с массовыми лесными пожарами в России. По его словам, в настоящее время их практически потушили. Об этом сообщил ОТР.

Отдельные очаги все же присутствуют на территории Якутии и еще в нескольких регионах. Однако отмечается, что пожароопасный сезон в текущем году пройден.

По последней информации в Авиалесоохране уточнили, что в стране продолжают тушить 88 возгораний.