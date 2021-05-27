Глава Роскосмоса за счет премий увеличил свой годовой доход в два раза

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин смог увеличить свои доходы в 2020 году, потому что получил сразу две премии. Об этом заявили в пресс-службе госкорпорации.

Этим, по словам представителей компании, объясняется то, что в 2019 году доход Рогозина составлял 44,1 миллиона рублей, а в 2020 году — уже 83,1 миллиона рублей, сообщило РИА «Новости».

«В 2019 году Дмитрию Рогозину по итогам года была выписана премия, утвержденная решением наблюдательного совета Роскосмоса, но получил он ее в 2020 году», — объяснили в пресс-службе.

Премия за 2020 год была получена им тоже в прошлом году.

Согласно декларации о доходах, глава Роскосмоса владеет автомобилем ГАЗ-21Р и мотоциклом BMW R1200GS. Помимо этого, в его собственности находится земельный участок площадью 2,5 тысячи квадратных метров и жилой дом в 782 «квадрата».

Супруга Рогозина в прошлом году заработала 2,8 миллиона рублей. В 2019 году ее доход был около трех миллионов рублей. У нее имеется 346-метровая квартира, три машино-места и автомобиль Range Rover, сообщала «Газета.ru».