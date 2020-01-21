Глава Роскосмоса встретился с блогерами

«Первая встреча была знакомством, радует, что после нее должны последовать другие мероприятия», — поделился Терехов.

По словам одного из участников, встреча прошла в здании Роскосмоса на Бережковской набережной.

«В начале встречи Рогозин отчитался по итогам 2019 года, потом рассказал о планах Роскосмоса до 2030 года, ответил на вопросы блогеров касательно доступности и открытости информации, публикации архивных материалов», — рассказал источник «Газеты.ru».

Сообщается, что также внимание на встрече уделили вопросам о расследовании дела о дыре в корабле «Союз» в августе 2018 года, а также об аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» 11 октября 2018 года.