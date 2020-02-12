Глава Роскосмоса рассказал о советских традициях современных космонавтов

«Есть определенные традиции, которые сложились с 60-х годов, они незыблемы, передаются из поколения в поколение… Мы с 2011 года с Байконура отправляем не только российских космонавтов, но и американцев, европейских, японцев… и все они четко следуют советским традициям. Есть не только традиции, но и даже суеверия. Есть правила, которые продиктованы жизнью и даже в каком-то смысле кровью», — заметил Рогозин.

Гендиректор подчеркнул, что «Роскосмос» следит за всеми циклами пусков.

«Все пуски для нас важные. Внимание уделяется всем процессам, у нас две государственные комиссии и там мы следим за всем циклом подготовки, работают технические специалисты. По предварительному плану, 18 пусков. Будет летать «Восточный», плюс Гвианский космический центр, плюс космодром «Плесецк», — добавил Рогозин.

Он уточнил, что самый загруженный космодром — «Байконур».

«Когда мы вышли в аренду «Байконура» 25 лет назад, у нас было около 19 пусковых установок, сейчас осталось три. Мы планируем с Казахстаном развернуть модернизацию, чтобы могли стартовать ракеты Союз-5. Это очень интересная разработка, очень простая — как автомат Калашникова. Мы между собой называем ее «карандаш». Эта ракета должна войти в жесткую конкуренцию с лучшими образцами американцев и европейцев. Мы делаем на эту ракету ставку. Она будет летать с «Байконура», в будущем — с «Восточного». И она же в будущем возможно будет летать с «Морского старта», — заявил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин объяснил, зачем бригады переезжают с «Байконура» на «Восточный».