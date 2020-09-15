Глава Роскосмоса рассказал о прохождении вертолетной подготовки космонавтами

Навык управления вертолетом помогает научиться маневрировать космическим кораблем и в последние годы вошел в программу подготовки российских космонавтов. Дмитрий Рогозин объяснил, для чего необходима эта подготовка.

«Вертолетная подготовка нужна для полной ориентации в пространстве. Потому что когда вы пилотируете такой машиной, то будете двигаться не только вперед, но и назад, влево, вправо, вверх, вниз. То есть по всем координатам вы можете выбирать тонкие либо более грубые настройки, исходя из ситуации», — объяснил Рогозин.

По его словам, все новые члены отряда космонавтов становятся пилотами вертолетов.

Он подчеркнул, что вертолетные навыки также отлично подходят «для стыковки двух космических тел». Рогозин отметил, что он также прошел вертолетную подготовку и умеет управлять винтокрылой машиной.