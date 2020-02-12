Глава «Роскосмоса» пояснил переезд с «Байконура» на «Восточный»

«Восточный предназначается для обеспечения всех наших интересов по федеральным программам. Это для нас гарантия того, что чтобы не произошло в мире — у нас есть на своей территории космодром, который обеспечит выведение любых космических аппаратов. Полная независимость и суверенитет — для этого нужен Восточный», — пояснил Рогозин.

По словам гендиректора, сейчас две ракеты Союз-2 отправляют в космос с космодрома «Восточный». Он добавил, что в конце апреля этого года стартует пусковая компания. Тогда пройдет четыре пуска спутников британской компании One Web.

«Дальше темпы будут наращиваться. Вторая очередь, 2023 год, под ракеты Ангара. Третья очередь — под ракеты Союз-5», — заявил Рогозин.