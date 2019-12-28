Главу Роскомнадзора уличили в регистрации в Telegram

Эту же информацию подтвердили журналисту радиостанции «Эхо Москвы» Александру Плющеву его знакомые, у которых есть телефон Жарова.

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Весной 2018 года Жаров во время беседы с журналистом Сергеем Доренко заявил, что с ним можно запросто связаться в этом мессенджере. В прошлом году ФСБ России запросила у руководства Telegram доступ к ключам дешифрования сообщений пользователей, но получила отказ.

После этого, по решению Таганского суда Москвы, Роскомнадзор начал блокировку IP-адресов, которые используют для работы мессенджера. Эти меры ни к чему не привели — Telegram пока продолжает работать на территории России.

Создатель Telegram Павел Дуров ранее рассказал, что его творение внесло большой вклад в борьбу с международным терроризмом. Команда Дурова в течение последних лет боролась с распространением связанных с терроризмом материалов. Работа была настолько успешной, что политику Telegram особо отметили в Европоле - полицейской службе Евросоюза.