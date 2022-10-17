Глава Роскомнадзора предложил полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России | 360°

Общество 17 октября 2022, 12:54 Поделиться Telegram

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Viber Глава Роскомнадзора предложил полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России Глава Роскомнадзора Липов предложил полностью запретить ЛГБТ-пропаганду в России unsplash

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Роскомнадзор выступил в поддержку законодательного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений для всех россиян. Ведомство уже заблокировало или удалило тысячи подобных ресурсов в Сети, но решения принимаются достаточно долго и на часть источников не распространяются. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Липов, написал «Интерфакс».

Он сказал это на парламентских слушаниях в Госдуме.

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«В настоящее время от момента выявления такой информации до признания ее судом запрещенной к распространению проходит несколько месяцев. В то же время эти материалы продолжают находиться в свободном доступе для прочтения и тиражирования», — заявил он на парламентских слушаниях в Госдуме.

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Липов отметил, что к настоящему моменту на основании решений судов заблокировано или удалено свыше 7,2 тысячи таких материалов. По его словам, каждый такой материал — «это бомба».

Глава Роскомнадзора обратил внимание, что подобные материалы распространяют не интернет-кинотеатры или легально работающие СМИ, а другие ресурсы. Последние освобождены от обязательства отмечать знаком «18+» подобный контент, их работу регулирует закон «Об информации». Ограничить такой контент можно только по решению судов, а на это нужно время.

Основанием для ограничения такого контента пока являются вступившие в силу решения судов, на которые требуется время.

«Обсуждаемый сегодня пакет законопроектов наделяет исполнительную власть, Роскомнадзор, необходимыми правовыми основаниями, значительно повышая эффективность нашей работы по защите интересов общества, по защите нашего духовного и нравственного суверенитета. Просим поддержать данный пакет законопроектов», — сказал Липов.

Речь идет о проекте закона, который предлагает внести в статью 6.21 КоАП ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений для любых социальных групп.

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