Глава Роскачества назвал пять критериев выбора качественного продукта

Специалист посоветовал скачать мобильное приложение и читать портал Роскачества. Там публикуются результаты исследований многих продуктов. Во-вторых, нужно обращать внимание на условия хранения.

«В ходе закупки товаров для исследований мы часто видели, что икра хранится не на холодильной полке. Аналогичная ситуация с мясными и рыбными консервами. Обращайте внимание и на соответствие температурного режима», — уточнил Протасов.

Также глава Роскачества напомнил о важности проверять сроки годности. Он отметил, что в настоящий момент уже не менее 75% потребителей ищут информацию о сроках годности товара. Год назад показатель был равен 60%.

Помимо прочего, необходимо читать маркировку. Возможно, в составе продукта есть ингредиенты, которые человек не употребляет. Пятым важным критерием является выбор проверенных продуктов. Протасов подчеркнул, что 69% потребителей при прочих равных готовы отдать предпочтение товару с государственным Знаком качества.