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    12 ноября 2020, 11:08

    Глава Роскачества назвал пять критериев выбора качественного продукта

    Полина Петрова

    Руководитель Роскачества Максим Протасов в беседе с сайтом «Экономика сегодня» назвал пять критериев, которые необходимо учитывать при выборе товаров и услуг.
    Глава Роскачества назвал пять критериев выбора качественного продукта

    Специалист посоветовал скачать мобильное приложение и читать портал Роскачества. Там публикуются результаты исследований многих продуктов. Во-вторых, нужно обращать внимание на условия хранения.

    «В ходе закупки товаров для исследований мы часто видели, что икра хранится не на холодильной полке. Аналогичная ситуация с мясными и рыбными консервами. Обращайте внимание и на соответствие температурного режима», — уточнил Протасов.

    Также глава Роскачества напомнил о важности проверять сроки годности. Он отметил, что в настоящий момент уже не менее 75% потребителей ищут информацию о сроках годности товара. Год назад показатель был равен 60%.

    Помимо прочего, необходимо читать маркировку. Возможно, в составе продукта есть ингредиенты, которые человек не употребляет. Пятым важным критерием является выбор проверенных продуктов. Протасов подчеркнул, что 69% потребителей при прочих равных готовы отдать предпочтение товару с государственным Знаком качества.