Глава Роскачества назвал основную миссию организации

Отношения между мировыми организациями контроля качества продукции в последнее время ухудшились. Руководитель АНО «Роскачество» Максим Протасов в интервью «360» на Петербургском международном экономическом форуме заметил, что миссия у всех подобных компания остается прежней.

Протасов указал на давление, которое специалисты испытывают с точки зрения обмена информацией и совместных международных исследований товаров. Ситуацию он счел временной.

«Уверен, что эта „пена“ уйдет. И, наверное, наша основная миссия [направлена] на повышение качества жизни. Такая задача стоит перед всеми подобными агентствами в других странах <…> вне зависимости от того, насколько дружественными они сейчас являются», — сказал глава Роскачества, выразив уверенность в возобновлении сотрудничества.

Лабораторное оборудование, реагенты, признал он, импортного происхождения. И в условиях современной реальности Роскачество опирается на импортозамещение.

«Нам нужно заместить выпавшие объемы оборудования, которые нам не будут поставлять в ближайшее время. И, конечно же, решать вопросы с реагентами», — сказал Протасов.

У Роскачества, подчеркнул он, есть необходимый для исследований запас и понимание, в каких странах восполнять недостающее.

«Для меня было бы гораздо приятнее, если бы и оборудование, и все реагенты для производства лабораторных испытаний мы производили в нашей стране», — заключил глава организации.