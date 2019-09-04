Глава Роскачества дал советы по выбору красной икры и рыбы

Глава Роскачества Максим Протасов во время ВЭФ рассказал, как правильно выбрать хорошую красную рыбу и красную икру. По его словам, важнее всего обратить внимание на запах и внешний вид продукта.

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«Цвет рыбы должен быть однородным. Качественное филе рыбы имеет прозрачную глазурь, которая блестит на срезе и присутствует тонким слоем на всей поверхности продукта», — рассказал он РИА «Новости».

Также рыба не должна быть очень волокнистой. В противном случае это будет означать, что ее раньше уже размораживали. Надо помнить о том, что лососевая икра бывает разной. Однако производители, по словам Протасова, могут продавать в банке под названием «лососевая икра» что угодно.

«Именно поэтому мы советуем выбирать упаковки, промаркированные надписью «ГОСТ», так как в этом случае производитель обязан указать вид рыбы, из которой получен продукт», — отметил он.

В икре первого сорта все икринки должны быть одного размера и цвета. Такая икра будет густой, но рассыпчатой, не очень соленой и с приятным запахом. Не нужно забывать смотреть на дату производства. Хороший товар, скорее всего, будет сделан в те месяцы, когда рыбы из семейства лососевых идут на нерест. Это период с середины мая по октябрь–декабрь.