Глава Росгвардии предложил отправлять желающих получить охотничий билет на курсы молодого бойца

В России нужно ужесточить требования для получения охотничьего билета. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов после трагедии в школе №175, где погибли девять человек.

Во-первых, по мнению Золотова, получать право на оружие нужно разрешить не с 18 лет, а с 21 года. Предложения он озвучил на на совещании президента РФ с членами правительства, сообщило РИА «Новости».

Золотов подчеркнул, что тех, кто впервые получает гладкоствольное оружие, нужно отправлять проходить курсы «молодого бойца». Отдельно он коснулся вопроса выдачи медицинских справок на получение оружия.

«Я считаю, что необходимо эти справки выдавать не в частных клиниках, а именно в государственных медорганизациях», — пояснил Золотов.

По его мнению, выдавать полуавтоматическое оружие нужно только после того, как человек уже владел пять лет владел неавтоматическим гладкостволом.

По данным следствия, 19-летний казанский стрелок Ильназ Галявиев владел полуавтоматическим Hatsan Escort PS. Причем разрешение на него он получил всего за две недели до того, как устроил массовое убийство в гимназии на улице Файзи.

Накануне в Татарстане был объявлен день траура. Прошли похороны жертв нападения на школу. Сейчас в больнице в Казани остаются 14 детей, пятеро школьников были доставлены в Москву. Троих из них уже прооперировали.