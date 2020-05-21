Глава Росгвардии поздравил ветерана и его супругу с 73-летием семейной жизни

Супруги Волошины прожили вместе 73 года. С годовщиной семейной жизни Героя СССР Алексея Прохоровича и его супругу, ветерана труда космической отрасли Нинель Константиновну, поздравил главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов.

Торжественное мероприятие пошло в Главном военном клиническом госпитале Росгвардии — там ветеран проходит лечение. Главнокомандующий пообщался с супругами в режиме видеоконференции и передал поздравления от президента России.

От лица руководства Росгвардии, от всего личного состава и от себя лично горячо и сердечно поздравляю вас с 73-летием вашей совместной жизни. Я говорил с президентом Владимиром Путиным, рассказал о вашем празднике. Он просил передать вам самые теплые поздравления, пожелать счастливой семейной жизни, здоровья вам и вашей большой дружной семье Виктор Золотов.

Золотов подчеркнул, что супруги служат примером для сотен тысяч российских семей, показывая, как нужно любить, вести быт, преодолевать трудности и воспитывать детей.

Источник фото: пресс-служба Росгвардии

Начальник Главного управления по работе с личным составом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Рябчиков и начальник ГВКГ Росгвардии Виктор Губань вручили супругам Волошиным цветы и подарки.

Алексей и Нинель познакомились вскоре поле войны, в 1947 году, в Москве. Впервые они встретились в Театре оперетты — будущие супруги пришли туда по приглашению общих знакомых. С момента этой встречи вся их жизнь изменилась. Молодые люди полюбили друг друга, поженились, и через год в их семье родился сын Алексей. Сейчас у них большая семья — сын, внучка и три правнука.

Алексей Волошин участвовал в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942 года. За время войны его пять раз ранили. 16 октября 1943 года за свои заслуги он получил звание Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». После окончания войны Волошин продолжал военную службу до 1975 года.