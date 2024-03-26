Общество 26 марта 2024, 18:16 Глава «Росчайкофе» Чантурия: снижение экспорта робусты из Вьетнама не вызовет существенного роста цен

Читать 360tv в

Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что снижение экспорта кофе сорта робуста из Вьетнама действительно повлияет на общую ситуацию на рынке. Однако РФ закупает сырье в 20 странах мира, напомнил эксперт в беседе с ИА НСН.

В связи с этим, пояснил специалист, не стоит ждать существенного повышения стоимости бодрящего напитка.

Реклама

«Пока однозначно говорить о масштабе изменения цен преждевременно», — отметил Чантурия.

Он также добавил, что на территории РФ есть достаточно серьезные и современные кофеперерабатывающие предприятия полного цикла.