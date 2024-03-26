26 марта 2024, 18:16
Глава «Росчайкофе» Чантурия: снижение экспорта робусты из Вьетнама не вызовет существенного роста цен
Глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия заявил, что снижение экспорта кофе сорта робуста из Вьетнама действительно повлияет на общую ситуацию на рынке. Однако РФ закупает сырье в 20 странах мира, напомнил эксперт в беседе с ИА НСН.
В связи с этим, пояснил специалист, не стоит ждать существенного повышения стоимости бодрящего напитка.
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«Пока однозначно говорить о масштабе изменения цен преждевременно», — отметил Чантурия.
Он также добавил, что на территории РФ есть достаточно серьезные и современные кофеперерабатывающие предприятия полного цикла.
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