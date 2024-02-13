Общество 13 февраля 2024, 14:00 Глава «Росчайкофе» Чантурия: ситуация в Красном море повлияет на рост себестоимости чая

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Действия хуситов в Красном море вынудили крупнейших поставщиков чая на мировом рынке менять привычные маршруты поставок. Об этом заявил генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с «Ридусом».

По его словам, результатом стало увеличение срока перевозки.

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«Где-то две-три недели плюс к тому, что было ранее», — пояснил эксперт.

Из-за данной ситуации вырастет себестоимость производства готового чая в розничной упаковке, добавил Чантурия. При этом он напомнил, что ретейлеры имеют различные механизмы для регулирования уровня цен.