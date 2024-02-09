Общество 09 февраля 2024, 16:52 Глава «Росчайкофе» Чантурия: рынок чая в РФ сегодня практически не подвержен контрафакту

Читать 360tv в

Сегодня рынок чая в России практически не подвержен фальсификации. Шансы нарваться на поддельный продукт при покупке исключены, сообщил гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам эксперта, это касается как массового сегмента дешевой продукции, так и дорогого чая. Все отечественные фабрики, которые производят продукцию, находятся под пристальным вниманием контролирующих организаций, сообщило «АБН 24».

Реклама

Кроме того, сегодня невозможно прийти в частный магазин договориться о поставке партии чая-фальсификата. Несетевые продуктовые точки обеспечиваются товарами из распределительных центров федеральных сетей, отметил Чантурия.