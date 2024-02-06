Общество 06 февраля 2024, 17:10 Глава «Росчайкофе» Чантурия назвал кофейни наиболее доступным видом малого бизнеса

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В кризисный период все больше россиян отказываются от посещения дорогих ресторанов, выбирая демократичные кофейни. Такое заявление сделал глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в беседе с ИА НСН.

В связи с этим эксперт отметил, что открытие небольшого заведения может стать выгодной инвестицией. Проблем с поставками зерна сейчас нет, напомнил специалист.

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«Пока это наиболее доступный и интересный вид малого бизнеса, который позволяет и трудоустроить физически людей, и „трудоустроить“ небольшой капитал», — пояснил Чантурия.

По его словам, потребление кофе вне дома — тренд последних лет. Данный продукт для некоторых является стилем жизни.