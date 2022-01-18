Глава Росатома объяснил причину затора судов в Арктике

Несогласованная работа с Министерством транспорта привела к тому, что 20 российских судов оказались заблокированными во льдах Арктики. Об этом РБК заявил руководитель Росатома Алексей Лихачев.

Он объяснил, что у Минтранса осталась часть полномочий по управлению навигацией по Северному морскому пути. Разрешение на проход судов выдает ФГБУ «Администрация», но контроль оказался недостаточным. По мнению руководителя атомной монополии, эти полномочия должны отойти Росатому.

Росатом обсудит распределение полномочий по Севморпути в феврале–марте на совещании первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказал Лихачев.

«Мы считаем, что нужно работать на СМП в „одно окно“ и в любое время понимать местонахождение судов», — заявил он.

В 2018 году Росатом получил полномочия единого оператора СМП, но Минтранс выступил против, сохранив за собой право на выдачу разрешений прохода судов. Атомная монополия получила функции по развитию инфраструктуры.

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком, его протяженность от Санкт-Петербурга до Владивостока составляет около 14 тысяч километров.