Глава Рязани назвала День памяти и скорби праздником и извинилась

В Рязани депутатов поздравили «с наступающим праздником» 22 июня. Главе города и председателю рязанской думы Юлии Рокотянской за оговорку пришлось извиниться. Она списала все на усталость.

Рокотянская на заседании 21 июня пригласила парламентариев почтить память погибших в День памяти и скорби, назвав его праздником. Фраза председателя гордумы возмутила пользователей соцсетей и местную прессу. Политик принесла извинения за свое высказывание, разместив пост на своей странице во «ВКонтакте».

«Приношу свои искренние извинения всем, кто стал свидетелем моей ненамеренной и случайной оговорки по поводу Дня памяти и скорби, допущенной накануне», — написала глава Рязани.

Она отметила, что депутаты заседали более четырех часов. Причиной оговорки стала накопившаяся усталость.

«Я обращалась к коллегам-депутатам с посылом именно прийти на траурные мероприятия и почтить память наших павших героев. Великая Отечественная война отзывается болью в моем сердце, как и в сердцах миллионов наших сограждан», — подчеркнула Рокотянская.