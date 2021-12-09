Глава РФПИ предложил выдавать ковид-сертификаты при наличии высокого уровня антител

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев высказал мнение о том, что переболевшим COVID-19 с высоким уровнем антител можно выдавать ковид-сертификаты. Сейчас эти документы выдают всем, кто официально болел, и тем, кто вакцинировался.

«И, что важно, мы здесь тоже предлагаем вариант новаций, мы считаем, что переболевшие имеют право на сертификат при демонстрации определенного уровня антител», — заявил Дмитриев в интервью «Интерфаксу».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что обдумает предложение выдавать QR-коды переболевшим ковидом в легкой форме, а также имеющим высокий титр антител, но при этом непривитым людям.

Комитет Госдумы по промышленности и торговле в свою очередь выступил с поддержкой инициативы выдавать QR-коды не только по результатам ПЦР-тестов, но и по результатам анализа на количество антител к коронавирусу.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала что правительство прорабатывает вопрос выдачи QR-кодов по достаточному уровню антител к коронавирусу. Она отметила, что уже существуют варианты реализации этого варианта, но решения пока нет.

В начале декабря стало известно, что сертификаты о перенесенном ковиде в России стали оформлять на год. Раньше документы выдавали только на полгода.