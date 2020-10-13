Глава РФПИ назвал нападки Запада на российскую вакцину от COVID-19 противоречивыми

На Западе не устают придумывать новые обвинения в отношении российской вакцины от COVID-19. Заявления насчет «Спутник V» зачастую оказываются противоречащими друг другу.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заметил в интервью телеканалу CNN, что таким образом западные страны борются не с коронавирусной инфекцией, а именно с российской вакциной.

«Удивительно, но Запад вместо борьбы с COVID-19 на самом деле занят противодействием российской вакцине и постоянно выступает с новыми обвинениями. Они каждый раз противоречат друг другу», — сказал он.

Дмитриев напомнил, что сначала речь шла о вакцинации всех российских миллиардеров. Теперь говорят о том, что россиян вынуждают привиться от коронавируса.

В РФПИ ответили и на заявление по поводу давления, которое разработчики вакцины якобы испытывали со стороны российских властей.

«Если и было какое-то политическое давление, то это политическое давление со стороны Запада», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Регистрацию «Спутник V» по ускоренной процедуре, напомнил сайт RT, в РФПИ ранее объяснили положительными результатами первой и второй фаз клинических испытаний. Кроме того, платформу на основе аденовирусных векторов человека признали самой безопасной в мире за период многолетних исследований.