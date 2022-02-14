Скончалась глава режиссерского отдела петербургской консерватории Бушманова

На 71-м году из жизни ушла глава режиссерского отдела Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Лариса Бушманова. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, Бушманова умерла в минувшую субботу. Причины ее смерти не уточняются. «Петербургский дневник» написал, что позднее появится информации о дате прощания и похорон. Бушманова возглавила режиссерский отдел консерватории в 2012 году. До этого она занимала должность главы отдела театральной практики студентов.