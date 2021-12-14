Глава Тувы сообщил, что 25 детей находятся под особым наблюдением врачей после отравления в школе

Больше 20 детей нуждаются в повышенном внимании врачей после отравления в тувинском кадетском корпусе. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг на своей странице «Вконтакте».

«Снова несчастное событие произошло с нашими детьми. Теперь уже в республиканской школе-интернате „Тувинский кадетский корпус“. 74 ребенка оттуда поступили в больницу с признаками отравления. Сейчас за их состоянием следят врачи, 25 детей требуют повышенного внимания медиков», — написал Ховалыг.

ТАСС в пресс-службе пояснили, что эти дети находится в состоянии средней тяжести, врачи следят за температурой пациентов, им делают капельницы.

Губернатор отметил, что сейчас началось расследование, которое покажет, из-за чего именно отравились дети, после которого все виновные в причинении вреда их здоровью будут наказаны по закону.

Ранее стало известно, что из школы-интерната Кызыла 74 ребенка пришлось увезти в больницу из-за пищевого отравления.

«Сказали, что карантин будет до выяснения результатов исследований. Пока идут исследовательские работы», — уточнил представитель Тувинского кадетского корпуса в разговоре с «360».

Прокуратура республики, а также региональное МВД проверит школу и ее сотрудников на соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов.