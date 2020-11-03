Глава республики Алтай заболел COVID-19

«У главы республики Алтай Олега Хорохордина подтвержден коронавирус. Состояние главы удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме», — сказал представитель главы региона.

По последним данным, в России с начала пандемии выявили больше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,2 миллиона — побороли вирус и выздоровели.

В республике Алтай выявили 7829 случаев коронавируса. 5,2 тысячи выздоровели. 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.

Олегу Хорохордину 48 лет. Он возглавляет республику с 2019 года. До этого он работал в администрации президента России и курировал создание и развитие инновационного центра «Сколково», а также другие институты инновационного развития. С 2012 года работал в НП «ГЛОНАСС» и даже был председателем совета.

Хорохордин стал 19-м главой региона в России, у которого подтвердился коронавирус.