Глава республики Алтай заболел COVID-19
«У главы республики Алтай Олега Хорохордина подтвержден коронавирус. Состояние главы удовлетворительное, правительство работает в плановом штатном режиме», — сказал представитель главы региона.
По последним данным, в России с начала пандемии выявили больше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом. Свыше 1,2 миллиона — побороли вирус и выздоровели.
В республике Алтай выявили 7829 случаев коронавируса. 5,2 тысячи выздоровели. 20 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались.
Олегу Хорохордину 48 лет. Он возглавляет республику с 2019 года. До этого он работал в администрации президента России и курировал создание и развитие инновационного центра «Сколково», а также другие институты инновационного развития. С 2012 года работал в НП «ГЛОНАСС» и даже был председателем совета.
Хорохордин стал 19-м главой региона в России, у которого подтвердился коронавирус.