Глава РЭО обсудил с губернатором Нижегородской области строительство трех комплексов обработки ТКО в регионе

Руководитель РЭО Илья Гудков проинспектировал работу мусоросортировочного комплекса в Нижегородской области. Проверка проверкой, но нужно брать новые высоты: с губернатором он обсудил целых три новых проекта по обращению с отходами.

Как сообщил официальный сайт «Российского экологического оператора», все проекты инвестиционные. Регион надеется на поддержку РЭО.

«Мы будем анализировать те проекты, которые нам переданы Нижегородской областью. При анализе будем опираться в первую очередь на параметр выполняемости целевых показателей федерального проекта», — сказал Гудков.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что эти проекты уже включили в территориальную схему обращения с отходами. Глава региона добавил, что в области современных объектов сортировки и захоронения мусора больше, чем в среднем по стране.

«У нас пять современных мусоросортировочных комплексов, которые перерабатывают 85% образующегося на территории региона мусора. Но остаются три зоны, где необходимо построить межмуниципальные комплексы обработки и размещения ТКО», — рассказал Никитин. Строительство комплексов в этих зонах и есть те самые проекты, на которые область попросила РЭО выделить деньги.

Гудков посетил мусоросортировочный комплекс МАГ-1. Его открыли в 2018 году. Его эффективность составляет около 30% отбора отходов. На комплексе сейчас работают с полиэтиленом, бумагой, картоном, стеклом, текстилем и разными металлами.