Глава РЭО обсудил развитие системы обращения с ТКО с правительством Дагестана

Глава РЭО Денис Буцаев посетил Дагестан, где принял участие в совещании с правительством региона на тему обращения с ТКО, а также осмотрел объекты обращения с отходами. Кроме того, он встретился с с главой республики Сергеем Меликовым.

Во время встречи с руководством Дагестана Денис Буцаев обсудил ряд важных вопросов. В их числе — текущая ситуация, которая сложилась в сфере обращения с ТКО, меры поддержки, которые РЭО оказывает инвестпроектам в регионе, а также конкретные объекты, которые планируют построить в республике.

Буцаев отметил, что по поручению правительства России РЭО проводит работу, которая связана с инвестиционным развитием отрасли по обработке и утилизации ТКО. Он добавил, что во время встречи с главой Дагестана обсуждали конкретные проекты, которые планируют реализовать в ближайшее время.

«Проектная документация должна быть к концу I квартала — началу II квартала текущего года. После этого она должна будет пройти соответствующее согласование, утверждение экспертизой и корпоративную процедуру утверждения инвестпроектов со стороны ППК», — отметил Буцаев.

Он добавил, что одним из главных вопросов стала ситуация с вывозом ТКО, которая сложилась в Дагестане сейчас. К этому совещанию РЭО и правительство региона подтолкнули события, которые произошли в декабре–январе, особенно в крупных городах республики.

«Сейчас не время искать крайних и виноватых. Время — собирать камни и принимать решения, чтобы поскорее из этой неприятной и болезненной ситуации выйти», — подчеркнул врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов.

Он уточнил, что совещание предложил провести Денис Буцаев. В результате правительство и РЭО подписали соглашение об информационном сотрудничестве в области обращения с отходами. В рамках этого документа региональный оператор поддержит правительство республики в создании инфраструктуры и разработке ряда программ и проектов для правильного обращения с отходами.

Планируется, что в республике появится пять комплексных объектов обращения с отходами, а также отдельные сортировочные комплексы. Сейчас в Дагестане внедряют раздельный сбор отходов. Для сбора рассортированного мусора уже обустроили свыше четырех тысяч контейнерных площадок.