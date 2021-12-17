Глава РАН не исключил искусственное создание «омикрона»

Новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться искусственным путем, ведь у него зафиксировано большое число мутаций. Такое мнение высказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

По его словам, «омикрон» оказался интересен ученым тем, что непонятно его происхождение.

«Такое гигантское количество мутаций по сравнению с „дельта»-штаммом. <…> Сейчас складывается впечатление, что вирус действительно был в таком состоянии, когда его заставляли мутировать для того, чтобы он принял такой новый облик», — сказал Сергеев. Его процитировал «Интерфакс».

Президент РАН добавил, что существует уже множество теорий относительно появления этого штамма. По его словам, самая логичная версия — предположение, что мутации «омикрона» связаны с испытанием некоего лекарственного средства для борьбы с «дельта»-штаммом коронавируса.

«Вирус, который оказался под давлением таких новых лекарственных препаратов, действительно сильно мутировал, и из него получилось то, что получилось», — заявил Сергеев.

«Омикрон»-штамм коронавируса впервые зафиксировали в ноябре на юге Африки. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что у нее вызывает опасение такое быстрое распространение «омикрона» в Африке и Великобритании.