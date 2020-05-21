Глава РАН назвал ситуацию с развитием пандемии в России непредсказуемой

Пока не понятно, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Несмотря на то, что большого прироста по количеству выявленных случаев не наблюдается, уровень смертности пока не снижается. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

«Ситуация сильно непредсказуемая в плане развития эпидемии. <…> Смертность вниз не идет, что вызывает существенную озабоченность», — сказал ТАСС ученый.

Он отметил, что сейчас сложно что-либо планировать относительно отмены ограничительных мер. Ведь инкубационный период СОVID-19 достаточно долгий, плюс много бессимптомных больных. Когда можно отменить все запреты из-за коронавируса, эксперт не берется утверждать.

Да и вакцина не появится быстро — впереди еще клинические испытания. На это может уйти несколько месяцев, отметил глава РАН.

Но в ВОЗ уверены, что ситуация с эпидемией в России начала стабилизироваться, ведь распространение коронавируса замедлилось. Об этом накануне заявляла официальный представитель организации в России Мелита Вуйнович.