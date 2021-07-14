Глава районной думы досрочно покинул пост в Курганской области

Глава думы Каргапольского района Курганской области Владимир Кандаков досрочно ушел с занимаемого поста. О том, что явилось причиной его ухода, в приемной мэрии не сообщили. Информация об этом появилась на официальной станице Каргапольской администрации в Instagram, написал Ura.ru.

В сообщении говорится, что депутаты успели выбрать нового председателя. Им стал Евгений Ленков. Ранее он занимал должность директора Центра занятости Каргапольского и Шатровского районов.

Инсайдеры не исключают, что причиной может быть несогласие Кандакова с муниципальной реформой, которая идет в Каргапольском районе.