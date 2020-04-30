Глава района в Ленинградской области: выезд из Санкт-Петербурга нельзя запретить

Тимофеев обратил внимание на то, что выезжающим нужно иметь документы. При их отсутствии полиция будет действовать по указаниям.

«Хотя ограничений, как таковых, я так понимаю, сейчас нет. Есть постановление губернатора Ленинградской области, в котором говорится, что на период определенного времени с 30 апреля будут закрыты большие магазины, чтобы не было столпотворения на въездах и выездах», — пояснил глава района.

По его мнению, местные дачники не столкнутся с проблемами по пути к участкам.

«У Беглова прозвучал призыв, чтобы люди выехали на дачи, но не собирались компаниями, максимально изолировались. Эти задачи в общих интересах Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы было минимально контактов у людей. Необходимо минимизировать риски, которое есть в связи с коронавирусом. Дачи есть дачи, и люди имеют право на них поехать. Главное минимизировать контакты и закупиться продуктами заранее, чтобы по территории не разъезжать», — заметил Тимофеев.

Глава администрации заявил, что выезд из Санкт-Петербурга запретить не могут.

«Понятно, что люди поедут, запрещать никто не может и думаю, что здесь не будет каких-либо сложностей», — заключил Тимофеев.