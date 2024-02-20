Общество 20 февраля 2024, 18:29 Глава РАЭРР Карпов: снижение порога беспошлинных онлайн-покупок увеличит нагрузку на ФТС

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Минфин РФ поддержал снижение порога беспошлинных онлайн-покупок. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» решение прокомментировал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

По его мнению, соответствующие меры увеличат нагрузку на Федеральную таможенную службу (ФТС).

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«Насколько было необходимо снижать? Это спорная история. Целесообразности в этом какой-то значительной нет», — высказался эксперт.

Он также отметил, что реализация идеи усложнит россиянам покупку товаров, которые не продаются в РФ.