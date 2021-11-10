Глава профсоюза полиции рассказал об изменении образа сотрудника

Полиция в России меняется в лучшую сторону, а вместе с ней — образ сотрудника полиции в глазах россиян, считает глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Об этом он рассказал в интервью ИА НСН.

«Меньше стали хамить, меньше стали брать взяток. Вводятся видеорегистраторы, чтобы можно было посмотреть, что делал сотрудник, это его ограничивает в применении той же ненормативной лексики и иных незаконных методов воздействия на граждан. Постепенно МВД это делает, а мы об этом уже лет 10 говорим в профсоюзе. Можно посмотреть, что там делается в камерах предварительного заключения, КПЗ. Контроль очень жесткий, и недобросовестные сотрудники не выдерживают этого и увольняются, за счет этого недобор. Набрать честных, отзывчивых, стойких к соблазнам сотрудников сложно. Таким он должен быть, таким был дядя Степа-милиционер», — рассказал Пашкин.

Он добавил, что в России полиция раскрывает 70% преступлений. Так Пашкин прокомментировал новость о том, что по результатам опроса ВЦИОМ сотрудник полиции в глазах россиян «это опрятный, храбрый, вежливый, сильный, крепкий, дружелюбный, грамотный, порядочный и работящий человек».