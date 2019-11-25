Глава профсоюза полиции прокомментировал законопроект Жириновского о самообороне

По словам Пашкина, в настоящее время в России это невозможно.

Адвокат оценил предложение Жириновского расширить границы самообороны Подробнее

«Например, я пригласил в гости человека и застрелил его. Докажите, что он на меня не нападал в моей квартире. У нас нормальные законы, но у нас они могут исполняться в совершенно противоположную сторону. Избавиться от этого можно единственным способом — судом присяжных. Тогда начнут разбираться, что же на самом деле произошло! Сейчас никто разбираться не будет. Меня, скорее всего, просто посадят… При нашем правосудии применять такие законы опасно, в том числе и этот», — пояснил глава профсоюза полиции.

Пашкин отметил, что законопроект поможет в случае вторжения в квартиру пострадавшего, однако в уличной драке сложно найти доказательства.

«При нашем правосудии, при технической оснащенности, когда должны быть у всех сотрудников непрерывно работающие камеры, диктофоны, применять такие законы опасно. Хотя, в целом, такие законы в нормальном обществе — это нормально, но у нас общество ненормальное», — уточнил он.

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский планирует внести в Государственную думу законопроект, который отметит пределы допустимой самообороны. Адвокат Андрей Князев объяснил «360», что инициатива Жириновского отменить границы защиты собственной семьи и имущества может привести к печальным последствиям.