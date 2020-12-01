Глава профсоюза полиции назвал «дурью» идею навсегда лишать оружия митингующих

Накануне директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил изменить закон о праве на приобретение оружия. Он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву письмо с идеей пожизненно лишать людей возможности приобретать оружие за участие в несанкционированных акциях. Пашкин считает, что это предложение даже не заслуживает внимания.

«Я не знаю, как эти инициативы можно вообще рассматривать. Мне кажется, что это такие письма из дурдома. Мне даже комментировать не хочется эту, извините, дурь», — подчеркнул он.

Председатель правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие» Игорь Шмелев высказал схожее мнение. Он заявил, что эта идея является «неадекватной».

«У нас тех, кто регулярно пьяный за руль садится, пожизненно прав не лишают. А они, в отличие от человека, пришедшего на мирную акцию протеста, угрожают жизни и здоровью других граждан», — заметил Шмелев.

Ранее сообщалось, что МГУ по заданию Госдумы проведет исследование ружей с овальной сверловкой канала ствола. В России такое оружие приравнено к гладкоствольному, депутаты считают, что его следует отнести к нарезному.