Глава профсоюза полицейских: сокращения госслужащих могут затронуть силовиков

Депутат Гутенев: сокращение госслужащих приведет к более бодрой работе и повышению зарплат Подробнее

«Если сократить аппарат управления, проверяющих, и увеличить количество сотрудников „на земле“, то все будет нормально. Но у нас хоть увеличивай, хоть сокращай — воз будет и дальше там. Потому что совершенно не эффективная система работы [МВД]», — отметил Пашкин, добавив, что работа МВД требует масштабной реформы самой системы, а не сокращений.

Глава профсоюза полицейских Москвы объяснил, что массовые сокращения могут усугубить критическую ситуацию с кадрами в полиции. Так, по его словам, в Останкинском районе столицы вместо трех экипажей ездит одна машина. В случае сокращений нагрузка ляжет на оставшихся сотрудников, что вынудит их уволиться.

«Ну давайте, сокращайте дальше, вообще тогда по „02“ никто приезжать не будет — звонить будет некому», — заключил Пашкин.

Ранее замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России проведут повсеместное сокращение числа госслужащих. Освободившиеся средства направят на повышение зарплат гражданских служащих.