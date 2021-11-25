Глава профсоюза мигрантов Каримов: дворникам нужно выдавать квартиры

Руководитель профсоюза мигрантов Ренат Каримов предложил выдавать квартиры тем, кто работает дворником. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он считает, что это поможет снизить количество мигрантов среди сотрудников ЖКХ. Недвижимость должно выдавать государство, уточнил Каримов.

«Дворники сейчас живут в скотских условиях. Было бы странно, чтобы мы сейчас граждан РФ в эти скотские условия селили. Надо им давать общежития благоустроенные, а еще бы лучше через 10 лет давать квартиры», — заключил он.